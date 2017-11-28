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МЧС предупреждает петербуржцев о гололедице и мокром снеге 
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    МЧС предупреждает петербуржцев о гололедице и мокром снеге 

    22:14  28 Ноября 2017
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    МЧС предупреждает петербуржцев о гололедице и мокром снеге 

    Санкт-Петербург, 28 ноября. Жителей Северной столицы 29 ноября ждет ухудшение погодных условий. Особенно внимательными спасатели просят быть водителей: на дорогах ожидается гололедица.

    Как сообщает региональное управление МЧС РФ, в среду в Петербурге «ожидается мокрый снег, на дорогах местами гололедица».

    Спасатели просят петербуржцев быть внимательными на дорогах: держать дистанцию, заблаговременно включать поворотники. 

    «Удерживайте увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция — 15 метров», — говорится в сообщении МЧС.

    МЧС предупреждает петербуржцев о гололедице и мокром снеге 

    Как сообщала «Газета.ру», в среду в Петербурге столбики термометров днем покажут плюс 1 градус Цельсия. К вечеру похолодает до 0 градусов. Ночью ожидается минус 1 градус. Атмосферное давление 759 мм ртутного столба.

    Автор: Олеся Волкова
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