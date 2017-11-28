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Движение в центре Петербурга ограничат из-за заседания генпрокуроров
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    Движение в центре Петербурга ограничат из-за заседания генпрокуроров

    22:10  28 Ноября 2017
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    Движение в центре Петербурга ограничат из-за заседания генпрокуроров

    Санкт-Петербург, 28 ноября. В Петербурге 30 ноября будет ограничено движение автотранспорта на участке Конногвардейского бульвара от Замятина переулка до Сенатской площади. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

    В ведомстве пояснили, что причиной временного ограничения является проведение заседания Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ, а также заседания генеральных прокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

    Ограничение движения будет действовать с 09:00 до 14:00 на участке Конногвардейского бульвара от переулка Замятина до Сенатской площади. Кроме того, водителям запретят парковаться на данном участке, передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #автомобили #движение
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