Церемония приема ледокола «Илья Муромец» в состав ВМФ РФ состоится в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 ноября. В среду в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония подъема Военно-морского флага на борту нового ледокола «Илья Муромец».

Министерство обороны России сообщает, что новейший ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» прошел все заводские, ходовые и государственные испытания. Отмечается, что уже в первой декаде декабря ледокол совершит переход на Северный флот к постоянному порту базирования.

Новейший ледокол отличается повышенным ледовым классом и благодаря своим характеристикам способен выполнять ледовую проводку боевых кораблей ВМФ РФ и судов флота обеспечения в арктической зоне и северных широтах Мирового океана. «Илья Муромец» также предназначен для буксирного обеспечения кораблей ВМФ РФ.