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Церемония приема ледокола «Илья Муромец» в состав ВМФ РФ состоится в Петербурге
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    Церемония приема ледокола «Илья Муромец» в состав ВМФ РФ состоится в Петербурге

    17:02  28 Ноября 2017
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    Церемония приема ледокола «Илья Муромец» в состав ВМФ РФ состоится в Петербурге

    Санкт-Петербург, 28 ноября. В среду в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония подъема Военно-морского флага на борту нового ледокола «Илья Муромец».

    Министерство обороны России сообщает, что новейший ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» прошел все заводские, ходовые и государственные испытания. Отмечается, что уже в первой декаде декабря ледокол совершит переход на Северный флот к постоянному порту базирования.

    Новейший ледокол отличается повышенным ледовым классом и благодаря своим характеристикам способен выполнять ледовую проводку боевых кораблей ВМФ РФ и судов флота обеспечения в арктической зоне и северных широтах Мирового океана. «Илья Муромец» также предназначен для буксирного обеспечения кораблей ВМФ РФ.

    Церемония приема ледокола «Илья Муромец» в состав ВМФ РФ состоится в Петербурге

    Автор: Алексей Громов
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    #илья муромец #вмф рф #северный флот #ледокол
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