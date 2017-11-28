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Новый частный трамвай «Чижик» стал жертвой вандалов в Петербурге
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    Новый частный трамвай «Чижик» стал жертвой вандалов в Петербурге

    13:12  28 Ноября 2017
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    Новый частный трамвай «Чижик» стал жертвой вандалов в Петербурге

    Санкт-Петербург, 28 ноября. Запуск нового частного трамвая «Чижик» в Петербурге могут отложить из-за атаки вандалов. 

    Как сообщает «Политэксперт», в минувшие выходные хулиганы пробрались в охраняемое депо на Хасанской улице и разрисовали один из составов Stadler. 

    В Транспортной концессионной компании подтвердили случившееся, но заверили, «Чижика» отмоют в ближайшее время. Таким образом, инцидент никак не повлияет на сроки реализации проекта.

    Сейчас в Красногвардейском районе находятся шесть трамваев «Чижик». Они являются самыми длинными в мире и способны вместить 376 пассажиров каждый. 

    О том, что «Чижик» начнет работать в ноябре сообща ранее пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина. По плану запуск должен был состояться еще в августе.

    По данным «Комсомольской правды в Петербурге»,  из-за отставания по ряду работ на объекте концессионеру грозит штраф в размере до 13 миллионов рублей.

     

    Публикация от @tsyfrovoi

    Автор: Алексей Громов
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    #вандалы #петербург #трамвай #чижик
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