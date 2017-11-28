Движение по Лиговскому проспекту в Петербурге ограничат до начала февраля

Санкт-Петербург, 28 ноября. На большей части одной из важнейших магистралей Петербурга — Лиговского проспекта — будет ограничено движение сроком на два месяца. Ограничения будут проводиться в два этапа.

Первый этап ограничений начнется уже 30 ноября. На участке проспекта от Кузнечного переулка до Обводного канала движение будет ограничено из-за работ по прокладке электрокабеля. Ограничения будут продолжаться до 24 декабря.

После этого, в январские праздники ограничение движения будет возобновлено — с 4 января движение ограничат на том же участке почти на месяц. Снимут ограничения движения 2 февраля, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

В ближайшие месяцы в Петербурге будет введен целый ряд ограничений на дорожное движение, в том числе на Тульской улице и на пересечении внутреннего кольца КАД с Московским шоссе.