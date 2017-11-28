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Движение по Лиговскому проспекту в Петербурге ограничат до начала февраля
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    Движение по Лиговскому проспекту в Петербурге ограничат до начала февраля

    12:40  28 Ноября 2017
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    Движение по Лиговскому проспекту в Петербурге ограничат до начала февраля

    Санкт-Петербург, 28 ноября. На большей части одной из важнейших магистралей Петербурга — Лиговского проспекта — будет ограничено движение сроком на два месяца. Ограничения будут проводиться в два этапа.

    Первый этап ограничений начнется уже 30 ноября. На участке проспекта от Кузнечного переулка до Обводного канала движение будет ограничено из-за работ по прокладке электрокабеля. Ограничения будут продолжаться до 24 декабря.

    После этого, в январские праздники ограничение движения будет возобновлено — с 4 января движение ограничат на том же участке почти на месяц. Снимут ограничения движения 2 февраля, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

    Движение по Лиговскому проспекту в Петербурге ограничат до начала февраля

    В ближайшие месяцы в Петербурге будет введен целый ряд ограничений на дорожное движение, в том числе на Тульской улице и на пересечении внутреннего кольца КАД с Московским шоссе.

    Автор: Валентин Меликов
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