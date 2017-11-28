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Общество
Станцию метро «Нарвская» в Петербурге проверяли полтора часа
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    Станцию метро «Нарвская» в Петербурге проверяли полтора часа

    11:42  28 Ноября 2017
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    Станцию метро «Нарвская» в Петербурге проверяли полтора часа

    Санкт-Петербург, 28 ноября. Сотрудники правоохранительных органов полтора часа проверяли станции метро «Нарвская». Двери метрополитена закрыли на вход и выход в 07.28, а открыли только в 08.51.

    Пользователи социальных сетей также сообщили, что в наземный транспорт попасть было просто невозможно. Метро закрыли в утренний час-пик, когда все люди шли на работу или учебу. На соседних станциях метро также было замечено столпотворение.

    «Сами же виноваты, каждый раз в метро говорят — следите за вещами, не забывайте свои сумки. Нет, все равно каждый день найдется парочка-тройка «уникумов», — цитирует «Комсомольская правда в Петербурге» одного из пользователей.

    Автор: Дима Оленин
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    #петербург #метро #нарвская
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