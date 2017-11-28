Станцию метро «Нарвская» в Петербурге проверяли полтора часа

Санкт-Петербург, 28 ноября. Сотрудники правоохранительных органов полтора часа проверяли станции метро «Нарвская». Двери метрополитена закрыли на вход и выход в 07.28, а открыли только в 08.51.

Пользователи социальных сетей также сообщили, что в наземный транспорт попасть было просто невозможно. Метро закрыли в утренний час-пик, когда все люди шли на работу или учебу. На соседних станциях метро также было замечено столпотворение.