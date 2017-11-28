Два человека пропали после столкновения катера и сухогруза в Финском заливе

Санкт-Петербург, 28 ноября. Два человека пропали после ночного столкновения катера и сухогруза у порта «Высоцк» в Финском заливе, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ленинградской области.

Два судна столкнулись прошедшей ночью. В результате аварии на воде катер перевернулся. На его борту в этот момент находились трое человек.

Одного человека удалось спасти, двое других, капитан и механик, пропали. Их поиски продолжаются по настоящее время, передает «Ридус».

На месте столкновения катера и сухогруза работают три судна морского спасательно-координационного центра, пишет «Подмосковье 360». По факту случившегося проводится проверка.