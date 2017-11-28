Босую мумию в джинсах нашли на территории Александро-Невской лавры

Санкт-Петербург, 28 ноября. Мумифицированный труп мужчины обнаружили на территории Александро-Невской Лавры. Инцидент произошел 27 ноября.

Как стало известно, мужское тело с гнилостными изменениями нашли в заброшенном доме, расположенном на Обводном канале. В этом же месте располагается Александро-Невская Лавра. Личность мужчины пока не удалось установить. Его рост составляет около 175 см. Мужчина был одет в джинсы и полосатую футболку, отмечает издание «Политэксперт». Документов при нем обнаружено не было.