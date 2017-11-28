Труп пенсионерки с травмой головы обнаружен в Ленобласти

Санкт-Петербург, 28 ноября. В Ленинградской области обнаружен труп пенсионерки с травмой головы, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

Ужасная находка была сделана в деревне Большие Сяглицы, расположенной в Ленинградской области. Пожилая женщина была обнаружена мертвой в собственном доме. У пенсионерки выявлена черепно-мозговая травма. На данный момент труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ленинградской области, которого подозревают в убийстве мужчины. Предполагается, что он зарезал гостя во время совместного распития алкоголя.