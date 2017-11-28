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Труп пенсионерки с травмой головы обнаружен в Ленобласти
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    Труп пенсионерки с травмой головы обнаружен в Ленобласти

    9:57  28 Ноября 2017
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    Труп пенсионерки с травмой головы обнаружен в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 28 ноября. В Ленинградской области обнаружен труп пенсионерки с травмой головы, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

    Ужасная находка была сделана в деревне Большие Сяглицы, расположенной в Ленинградской области. Пожилая женщина была обнаружена мертвой в собственном доме. У пенсионерки выявлена черепно-мозговая травма. На данный момент труп направлен в морг для установления причины смерти.

    Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ленинградской области, которого подозревают в убийстве мужчины. Предполагается, что он зарезал гостя во время совместного распития алкоголя.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #ленобласть #труп #пенсионерка #травма
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