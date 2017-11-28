Житель Ленобласти во время пьяной ссоры зарезал гостя

Санкт-Петербург, 28 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ленинградской области, которого подозревают в убийстве мужчины.

По информации Федерального агентства новостей, в минувший понедельник примерно в 06.00 в деревне Большие Шатновичи в своей квартире мужчина 1984 года рождения во время ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя, ножом убил своего гостя — мужчину 1960 года рождения.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства и мотивы произошедшего.

Напомним, в середине ноября этого года житель Ленинградской области зарезал мужчину во время драки.