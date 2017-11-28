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Житель Ленобласти во время пьяной ссоры зарезал гостя
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    Житель Ленобласти во время пьяной ссоры зарезал гостя

    9:52  28 Ноября 2017
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    Житель Ленобласти во время пьяной ссоры зарезал гостя

    Санкт-Петербург, 28 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ленинградской области, которого подозревают в убийстве мужчины. 

    По информации Федерального агентства новостей, в минувший понедельник примерно в 06.00 в деревне Большие Шатновичи в своей квартире мужчина 1984 года рождения во время ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя, ножом убил своего гостя — мужчину 1960 года рождения.

    Сотрудники полиции задержали злоумышленника.

    В отношении него возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства и мотивы произошедшего. 

    Житель Ленобласти во время пьяной ссоры зарезал гостя

    Напомним, в середине ноября этого года житель Ленинградской области зарезал мужчину во время драки. 

    Автор: Дана Балан
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    #ленобласть #убийство #петербург #полиция
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