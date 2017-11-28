С 28 ноября перекроют ночное движение по участку КАД у развязки с Московским шоссе

Санкт-Петербург, 28 ноября. Со вторника в районе пересечения с Московским шоссе в ночное время будет перекрыто движение по Кольцевой автодороге. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение будет закрыто с полуночи до 05.00 утра. Ограничение действует до 25 декабря. О перекрытии движения будут дополнительно информировать табло и знаки системы управления движением КАД.

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничение вводится в связи с обследованием металлоконструкций пролетного строения путепровода транспортной развязки и работами по замене опорной части.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что на южном отрезке КАД до 15 декабря будет перекрыто движение по двум полосам.