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С 28 ноября перекроют ночное движение по участку КАД у развязки с Московским шоссе
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    С 28 ноября перекроют ночное движение по участку КАД у развязки с Московским шоссе

    8:07  28 Ноября 2017
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    С 28 ноября перекроют ночное движение по участку КАД у развязки с Московским шоссе

    Санкт-Петербург, 28 ноября. Со вторника в районе пересечения с Московским шоссе в ночное время будет перекрыто движение по Кольцевой автодороге. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Движение будет закрыто с полуночи до 05.00 утра. Ограничение действует до 25 декабря. О перекрытии движения будут дополнительно информировать табло и знаки системы управления движением КАД.

    По данным пресс-службы ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничение вводится в связи с обследованием металлоконструкций пролетного строения путепровода транспортной развязки и работами по замене опорной части.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что на южном отрезке КАД до 15 декабря будет перекрыто движение по двум полосам.

    Автор: Виталий Малясев
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    #петербург #кад #движение
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