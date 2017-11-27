Петербуржцам могут запретить курение в летних кафе и коммуналках

Санкт-Петербург, 27 ноября. Комиссия по вопросам правопорядка и законности петербургского Законодательного собрания (ЗакС) поддержала инициативу, посвященную штрафам за курение на летних верандах кафе и ресторанов, а также в коммунальных квартирах и общежитиях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ЗакСа.

«Члены комиссии поддержали проект закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»», — указано в заявлении.

По словам парламентариев, запрет уже прописан в законодательстве, однако ответственность за его нарушение не установлена. Как передает издание «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», авторы документа предлагают наказывать курильщиков штрафами в размере 500-1500 рублей (для физических лиц).

Напомним, ранее стало известно о том, что министерство здравоохранения Российской Федерации разработало законопроект о запрете кальянов в кафе и ресторанах, который может вступить в силу с 1 января 2019 года.