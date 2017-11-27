Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Илона Маска назвали возможным создателем биткоина
Общество
Петербургских автомобилистов ждут новые ограничения на дорогах города
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Петербургских автомобилистов ждут новые ограничения на дорогах города

    16:02  27 Ноября 2017
    119

    Петербургских автомобилистов ждут новые ограничения на дорогах города

    Санкт-Петербург, 27 ноября. Новые ограничения движения транспорта ждут петербуржцев в ближайшее время. Об этом информирует пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

    Со среды 29 ноября на Тульской улице начнутся работы по устройству въезда-выезда. Специалисты будут работать на участке неделю — на это время ограничат движение транспорта по Тульской улице от Синопской набережной до улицы Бонч-Бруевича.

    Кроме того, трудности с проездом в ближайшее время могут возникнуть у автомобилистов Сестрорецка. С 28 ноября по 6 декабря в городе ограничат движение транспорта по улице Володарского у дома номер 17 — там будут прокладывать канализационные коммуникации. С 7 по 14 декабря также в Сестрорецке трудно будет проехать на участке от Северного переулка до переулка Свободы, отмечает «Комсомольская правда в Петербурге».

    Отметим также, что в Приморском районе Петербурга продолжаются ремонтные работы на пересечении улиц Вербной и Афонской — их обещают завершить ко второму декабря.

     

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #ремонт #ограничение движения
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть