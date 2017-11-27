Петербургских автомобилистов ждут новые ограничения на дорогах города

Санкт-Петербург, 27 ноября. Новые ограничения движения транспорта ждут петербуржцев в ближайшее время. Об этом информирует пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

Со среды 29 ноября на Тульской улице начнутся работы по устройству въезда-выезда. Специалисты будут работать на участке неделю — на это время ограничат движение транспорта по Тульской улице от Синопской набережной до улицы Бонч-Бруевича.

Кроме того, трудности с проездом в ближайшее время могут возникнуть у автомобилистов Сестрорецка. С 28 ноября по 6 декабря в городе ограничат движение транспорта по улице Володарского у дома номер 17 — там будут прокладывать канализационные коммуникации. С 7 по 14 декабря также в Сестрорецке трудно будет проехать на участке от Северного переулка до переулка Свободы, отмечает «Комсомольская правда в Петербурге».

Отметим также, что в Приморском районе Петербурга продолжаются ремонтные работы на пересечении улиц Вербной и Афонской — их обещают завершить ко второму декабря.