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Прокуратуру Петербурга попросили проверить законность продажи санатория «Дюны»
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    Прокуратуру Петербурга попросили проверить законность продажи санатория «Дюны»

    15:12  27 Ноября 2017
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    Прокуратуру Петербурга попросили проверить законность продажи санатория «Дюны»

    Санкт-Петербург, 27 ноября. Комитет имущественных отношений Петербурга согласился на то, что ООО «Санаторий Дюны» выкупит арендованные помещения санатория на берегу Финского залива по сильно заниженной цене, утверждает депутат петебургского закса Максим Резник. Парламентарий обратился к городскому прокуроры Сергею Литвиненко с просьбой проверить продажу санатория и установить, не содержится ли в ней признаков «преступного сговора».

    Прокуратуру Петербурга попросили проверить законность продажи санатория «Дюны»

    По мнению Резника, в случае, если мировое соглашение с ООО «Санаторий Дюны» будет заключено, «городской бюджет может потерять миллиарды в результате преступного сговора». Резник попросил прокурора организовать проверку как можно скорее, поскольку в противном случае заключение мирового соглашения о выкупе арендованных помещений оздоровительного комплекса и 38 гектаров земли будет реализовано уже завтра.

    Как отмечает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», стоимость сделки по оценке имущества составит менее миллиарда рублей. Эта цифра сильно занижена, уверен Резник — ведь крупные игроки строительного рынка готовы без торгов купить оздоровительный комплекс не меньше, чем за 5 млрд рублей.

    Автор: Валентин Меликов
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