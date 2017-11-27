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Россия
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Общество
СКК «Петербургский» может стать крупнейшей ледовой ареной в Европе
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    СКК «Петербургский» может стать крупнейшей ледовой ареной в Европе

    13:11  27 Ноября 2017
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    СКК «Петербургский» может стать крупнейшей ледовой ареной в Европе

    Санкт-Петербург, 27 ноября. Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» в Северной столице может стать крупнейшей в Европе ледовой ареной. Об этом рассказал в понедельник губернатор города Георгий Полтавченко. 

    Как стало известно, с инициативой о реконструкции СКК к губернатору Северной столицы обратились представители хоккейного клуба СКА.

    СКК «Петербургский» может стать крупнейшей ледовой ареной в Европе

    Отмечается, что представители хоккейного клуба хотят перестроить комплекс в ледовую арену, а на прилегающих территориях построить коммерческие объекты, пишет «Политэксперт».

    Ожидается, что объем инвестиций составит свыше пяти миллиардов рублей, а вместимость арены — порядка 20 тысяч зрителей. 

    В настоящее время проект находится на согласовании.

    Автор: Дана Балан
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    #петербург #ска #арена #скк
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