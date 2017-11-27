СКК «Петербургский» может стать крупнейшей ледовой ареной в Европе

Санкт-Петербург, 27 ноября. Спортивно-концертный комплекс «Петербургский» в Северной столице может стать крупнейшей в Европе ледовой ареной. Об этом рассказал в понедельник губернатор города Георгий Полтавченко.

Как стало известно, с инициативой о реконструкции СКК к губернатору Северной столицы обратились представители хоккейного клуба СКА.

Отмечается, что представители хоккейного клуба хотят перестроить комплекс в ледовую арену, а на прилегающих территориях построить коммерческие объекты, пишет «Политэксперт».

Ожидается, что объем инвестиций составит свыше пяти миллиардов рублей, а вместимость арены — порядка 20 тысяч зрителей.

В настоящее время проект находится на согласовании.