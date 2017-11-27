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Врач УЗИ угрожал устроить теракт в Москве и Петербурге
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    Врач УЗИ угрожал устроить теракт в Москве и Петербурге

    12:16  27 Ноября 2017
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    Врач УЗИ угрожал устроить теракт в Москве и Петербурге

    Санкт-Петербург, 27 ноября. Сотрудники правоохранительных органов задержали врача УЗИ по подозрению в терроризме и возбуждении ненависти, сообщает источник Федерального агентства новостей.

    В социальных сетях мужчина рассылал письма от имени запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 с угрозами устроить взрыв в петербургском метрополитене. В частности, злоумышленник обещал подорвать станции «Гостиный двор», «Садовая», «Петроградская» 13, 15, а затем и 30 июля.

    В сообщениях мужчина также заявлял, что ряды сторонников ИГ1 заметно выросли, а «Москва и Петербург захлебнутся в крови».

    К счастью, 23 ноября сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника. Им оказался 36-летний врач УЗИ. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям «Публичные призывы к терроризму» и «Возбуждение ненависти либо вражды».

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #теракт #петербург #метро #врач
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