Рабочая неделя в Петербурге началась с сильного ветра и гололеда

Санкт-Петербург, 27 ноября. Сильным шквалистым ветром и гололедом на дорогах встретит гостей и жителей Петербурга новая рабочая неделя. Такую информацию приводит служба ГУ МЧС по региону.

Согласно приведенным данным, 27 ноября в городе будет облачная погода и порывистый ветер, а ночью прогнозируется повышение атмосферного давления. При этом осадков в Петербурге не ожидается.

По данным Гидрометцентра, в городе будет дуть юго-западный и южный ветер, порывы которого достигнут днем – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0…+2 градуса.

Автомобилистам следует быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию, сообщает агентство «Ньюинформ».

Напомним, что время для снежных заносов в российской столице еще не пришло, погода в Москве перед началом зимы будет без значительных осадков и с колебаниями температуры.