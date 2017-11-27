Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 600 боеприпасов
Общество
Рабочая неделя в Петербурге началась с сильного ветра и гололеда
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Рабочая неделя в Петербурге началась с сильного ветра и гололеда

    11:15  27 Ноября 2017
    46

    Рабочая неделя в Петербурге началась с сильного ветра и гололеда

    Санкт-Петербург, 27 ноября. Сильным шквалистым ветром и гололедом на дорогах встретит гостей и жителей Петербурга новая рабочая неделя. Такую информацию приводит служба ГУ МЧС по региону. 

    Согласно приведенным данным, 27 ноября в городе будет облачная погода и порывистый ветер, а ночью прогнозируется повышение атмосферного давления. При этом осадков в Петербурге не ожидается.

    По данным Гидрометцентра, в городе будет дуть юго-западный и южный ветер, порывы которого достигнут днем – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0…+2 градуса.

    Автомобилистам следует быть предельно осторожными на дорогах, не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию, сообщает агентство «Ньюинформ».

    Напомним, что время для снежных заносов в российской столице еще не пришло, погода в Москве перед началом зимы будет без значительных осадков и с колебаниями температуры

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #погода #петербург #гололед
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть