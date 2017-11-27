Молодую петербурженку нашли в мусоропроводе с тяжелыми переломами

Санкт-Петербург, 27 ноября. Молодую девушку с тяжелыми переломами обнаружили в мусоропроводе Петербурга, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

Девушка была найдена в мусоропроводе дома в городе Колпино. У пострадавшей были выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, компрессионным переломом шейно-грудного отдела позвоночника и другие серьезные травмы. Медики оценили состояние молодой петербурженки как тяжелое. Девушка госпитализирована.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрашивать пострадавшую в настоящее время нельзя.