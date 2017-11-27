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Молодую петербурженку нашли в мусоропроводе с тяжелыми переломами
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    Молодую петербурженку нашли в мусоропроводе с тяжелыми переломами

    9:31  27 Ноября 2017
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    Молодую петербурженку нашли в мусоропроводе с тяжелыми переломами

    Санкт-Петербург, 27 ноября. Молодую девушку с тяжелыми переломами обнаружили в мусоропроводе Петербурга, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

    Девушка была найдена в мусоропроводе дома в городе Колпино. У пострадавшей были выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, компрессионным переломом шейно-грудного отдела позвоночника и другие серьезные травмы. Медики оценили состояние молодой петербурженки как тяжелое. Девушка госпитализирована.

    Молодую петербурженку нашли в мусоропроводе с тяжелыми переломами

    На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрашивать пострадавшую в настоящее время нельзя.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #мусоропровод #девушка #травмы
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