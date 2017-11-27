Двухлетняя девочка впала в кому после отравления алкоголем в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 ноября. Двухлетняя девочка в Петербурге впала в кому после отравления этанолом, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

Инцидент произошел в доме по проспекту Большевиков. Двухлетняя девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии после отравления этанолом. Как сообщили источники ФАН, ребенок впал в кому. Подробности произошедшего на данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске уже несколько дней не могут найти пропавшую 16-летнюю девочку. Подросток вышла из дома в темных штанах и красном пуховике. Последний раз ее видели у городского цирка.