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Двухлетняя девочка впала в кому после отравления алкоголем в Петербурге
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    Двухлетняя девочка впала в кому после отравления алкоголем в Петербурге

    9:03  27 Ноября 2017
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    Двухлетняя девочка впала в кому после отравления алкоголем в Петербурге

    Санкт-Петербург, 27 ноября. Двухлетняя девочка в Петербурге впала в кому после отравления этанолом, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

    Инцидент произошел в доме по проспекту Большевиков. Двухлетняя девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии после отравления этанолом. Как сообщили источники ФАН, ребенок впал в кому. Подробности произошедшего на данный момент устанавливаются.

    Двухлетняя девочка впала в кому после отравления алкоголем в Петербурге

    Ранее сообщалось, что в Хабаровске уже несколько дней не могут найти пропавшую 16-летнюю девочку. Подросток вышла из дома в темных штанах и красном пуховике. Последний раз ее видели у городского цирка.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #алкоголь #петербург #кома #девочка
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