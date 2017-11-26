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Снег с дождем и гололедица: синоптики «порадовали» Петербург прогнозом на воскресенье
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    Снег с дождем и гололедица: синоптики «порадовали» Петербург прогнозом на воскресенье

    13:15  26 Ноября 2017  /обновлено: 13:16  26 Ноября 2017
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    Снег с дождем и гололедица: синоптики «порадовали» Петербург прогнозом на воскресенье

    Санкт-Петербург, 26 ноября. Снег, дождь и сильный ветер обрушатся на Петербург в воскресенье, 26 ноября. Такой нерадостный прогноз погоды представили в пресс-службе ГУ МЧС Северной столицы. 

    Мокрый снег, с которого началось утро выходного дня, согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сменится умеренным дождем.

    Столбики термометра поднимутся до +4. Юго-восточный ветер во второй половине дня сменит направление на южное и юго-западное со скоростью 6–11 метров в секунду. При этом в ГУ МЧС отметили, что вечером возможно его усиление до 14 метров в секунду. Водителям нужно быть особенно внимательными на дорогах из-за гололедицы, пишет «Комсомольская правда в Петербурге».

    Автор: Алексей Громов
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