Снег с дождем и гололедица: синоптики «порадовали» Петербург прогнозом на воскресенье

Санкт-Петербург, 26 ноября. Снег, дождь и сильный ветер обрушатся на Петербург в воскресенье, 26 ноября. Такой нерадостный прогноз погоды представили в пресс-службе ГУ МЧС Северной столицы.

Мокрый снег, с которого началось утро выходного дня, согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сменится умеренным дождем.

Столбики термометра поднимутся до +4. Юго-восточный ветер во второй половине дня сменит направление на южное и юго-западное со скоростью 6–11 метров в секунду. При этом в ГУ МЧС отметили, что вечером возможно его усиление до 14 метров в секунду. Водителям нужно быть особенно внимательными на дорогах из-за гололедицы, пишет «Комсомольская правда в Петербурге».