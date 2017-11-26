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Кончита хочет приобрести особняк в Петербурге
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    Кончита хочет приобрести особняк в Петербурге

    1:13  26 Ноября 2017
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    Кончита хочет приобрести особняк в Петербурге

    Санкт-Петербург, 26 ноября. Австрийский исполнитель Том Нойвирт, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст, заявил, что хотел бы приобрести особняк в Санкт-Петербурге.

    Отмечается, что артист, приехавший в Петербург на закрытие ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок», оказался настолько впечатлен Северной столицей, что решил приобрести недвижимость.

    «Я искренне думала, что меня уже будет сложно удивить восхитительной архитектурой, потому что я живу в Вене. У нас таких помпезных, изысканных зданий огромное количество. Но у вас здесь дворец за дворцом. Я хочу купить себе один», — сказал Нойвирт.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в феврале Нойвирт заявил, что намеревается создать новый образ, поскольку Кончита Вурст исчерпала себя.

    Автор: Ирина Новикова
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    #санкт-петербург #особняк #кончита вурст
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