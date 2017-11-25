Власти Петербурга пообещали открыть весной сразу две станции метро

Санкт-Петербург, 25 ноября. В апреле 2018 года в Петербурге будут открыты две новые станции метрополитена. По словам руководителя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Сергея Харлашкина, в первой половине апреля будут введены в эксплуатацию «Новокрестовская» и «Беговая» станции.

Согласно приведенной информации, строительные работы на вышеупомянутых станциях завершатся 30 марта следующего года, уже в первые две недели апреля они будут открыты.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, сколько новых станций метро откроется в городе к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.