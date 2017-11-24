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Сквер имени Довлатова может появиться в Петербурге
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    Сквер имени Довлатова может появиться в Петербурге

    22:46  24 Ноября 2017  /обновлено: 22:48  24 Ноября 2017
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    Сквер имени Довлатова может появиться в Петербурге

    Санкт-Петербург, 24 ноября. Сквер имени советского писателя и журналиста Сергея Довлатова может появиться в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил депутат заксобрания города на Неве Борис Вишневский.

    Он отметил, что искал подходящий объект на протяжении двух лет. Наконец ему удалось найти уютный дворик недалеко от дома, где жил писатель, на Рубинштейна, 23. Этот участок сейчас никак не назван, - пояснил Вишневский.

    Топонимическая комиссия Петербурга поддержала инициативу депутата. Окончательное решение примет губернатор города Георгий Полтавченко, — пишет Газета.ru.

    Ранее сообщалось, что памятник Довлатову в Петербурге был атакован вандалами.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #довлатов #сквер #рубинштейна #загародный проспект #пять углов
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