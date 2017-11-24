Бордель с пятью проститутками закрыли в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 ноября. Бордель с пятью проститутками закрыли на Фарфоровской улице Невского района Санкт-Петербурга. Незаконное заведение было обустроено в одном из нежилых помещений Фарфоровской улицы.

Все пять девушек, «работавших» в сфере сексуальных услуг, были доставлены в отделение полиции.

По факту правонарушения были составлены протоколы об административных правонарушениях, — передает «Федерал пресс».

Ранее сообщалось о задержании за занятие проституцией четырех женщин в центре Петербурга. Среди них была представительница африканского государства.