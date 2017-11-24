Серный мост откроют в Петербурге в конце апреля

Санкт-Петербург, 24 ноября. Власти Петербурга намерены 30 апреля 2018 года открыть движение по новому Серному мосту через Малую Неву. Об этом в пятницу заявил глава комитета правительства Петербурга по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

По его словам, стоимость строительства моста составила 8,8 млрд рублей, а возведение набережной Макарова обошлось городскому бюджету в 10 млрд рублей.

В тот же день, 30 апреля, планируется открыть участок набережной Макарова от моста до Адмиральского проезда.

Отметим, что Серный мост входит в число приоритетных объектов, которые строятся к Чемпионату мира по футболу-2018. Помимо Серного моста в городе появятся Яхтенный мост, Пулковско-Дунайская развязка, станции метро «Беговая» и «Новокрестовская», а также Невско-Василеостровской линии петербургской подземки.