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Общество
Серный мост откроют в Петербурге в конце апреля
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    Серный мост откроют в Петербурге в конце апреля

    18:36  24 Ноября 2017
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    Серный мост откроют в Петербурге в конце апреля

    Санкт-Петербург, 24 ноября. Власти Петербурга намерены 30 апреля 2018 года открыть движение по новому Серному мосту через Малую Неву. Об этом в пятницу заявил глава комитета правительства Петербурга по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

    По его словам, стоимость строительства моста составила 8,8 млрд рублей, а возведение набережной Макарова обошлось городскому бюджету в 10 млрд рублей.

    В тот же день, 30 апреля, планируется открыть участок набережной Макарова от моста до Адмиральского проезда.

    Отметим, что Серный мост входит в число приоритетных объектов, которые строятся к Чемпионату мира по футболу-2018. Помимо Серного моста в городе появятся Яхтенный мост,  Пулковско-Дунайская развязка, станции метро «Беговая» и «Новокрестовская», а также Невско-Василеостровской линии петербургской подземки.

    Автор: Алексей Громов
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    #петербург #строительство #серный мост
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