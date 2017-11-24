Стало известно, когда откроется платная трасса между Москвой и Петербургом

Москва, 24 ноября. Глава ГК «Автодор» Сергей Кельбах заявил, что ввод в эксплуатации платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» намечен на осень 2018 года.

«Осенью 2018 года — октябрь, ноябрь максимум — вся трасса будет введена в эксплуатацию, — сказал он на координационном совете по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. — Не рабочее движение, а введена в эксплуатацию».

Отметим, что дорога из Петербурга в Москву по новой трассе займет у водителей около 5,5 часов. Ехать по ней можно будет со скоростью до 130 км в час, при этом ее общая протяженность составит 669 км, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Накануне сообщалось, что с 25 ноября этого года Константиновский проспект в створе Петроградской улицы будет перекрыт для движения транспорта.