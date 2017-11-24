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Покушение на убийство полковника УФСИН расследуют в Петербурге
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    Покушение на убийство полковника УФСИН расследуют в Петербурге

    14:26  24 Ноября 2017
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    Покушение на убийство полковника УФСИН расследуют в Петербурге

    Санкт-Петербург, 24 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на полковника УФСИН в Петербурге. 

    Как рассказали «KP.ru» в пресс-службе Следственного комитета, вечером 23 ноября на улице Дыбенко двое неизвестных напали на возвращавшегося домой полковника внутренней службы, сотрудника УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области.

    Преступники, скрывшие лица под капюшонами, жестоко избили Бадрудина Дамаданова металлическими палками, нанеся удары по голове и телу. Мужчину практически в бессознательном состоянии нашли прохожие, которые и вызвали полицию и скорую помощь. 

    Пострадавший находится в реанимации.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Петербургу.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #нападение #петербург #покушение
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