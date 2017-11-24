Покушение на убийство полковника УФСИН расследуют в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на полковника УФСИН в Петербурге.

Как рассказали «KP.ru» в пресс-службе Следственного комитета, вечером 23 ноября на улице Дыбенко двое неизвестных напали на возвращавшегося домой полковника внутренней службы, сотрудника УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области.

Преступники, скрывшие лица под капюшонами, жестоко избили Бадрудина Дамаданова металлическими палками, нанеся удары по голове и телу. Мужчину практически в бессознательном состоянии нашли прохожие, которые и вызвали полицию и скорую помощь.

Пострадавший находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СКР по Петербургу.