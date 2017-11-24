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Минтранс пообещал открыть станцию метро «Беговая» в Петербурге до ЧМ-2018
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    Минтранс пообещал открыть станцию метро «Беговая» в Петербурге до ЧМ-2018

    14:14  24 Ноября 2017
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    Минтранс пообещал открыть станцию метро «Беговая» в Петербурге до ЧМ-2018

    Санкт-Петербург, 24 ноября. Со сроками сдачи петербургской станции метро «Беговая» могут возникнуть трудности, однако к Чемпионату мира по футболу в 2018 году она будет работать, сообщил в пятницу глава Минтранса РФ Максим Соколов.

    По словам министра, «Беговая» находится еще в «красной зоне» по срокам сдачи, однако «критическая точка» уже пройдена. К такому выводу Соколов пришел после проведения инспекции строящихся станций метро, пишет «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

    Соколов выразил уверенность, что «Беговая» будет работать в штатном режиме уже в апреле 2018 года. Его слова подтвердил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, отметив, что через месяц на станции начнут работы по отделке.

    Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, сколько новых станций метро откроется в городе к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. 

    Автор: Алексей Громов
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    #метро #чм-2018 #транспорт #беговая
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