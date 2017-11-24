Малый ракетный корабль «Тайфун» спустили на воду под Петербургом

Санкт-Петербург, 24 ноября. Малый ракетный корабль проекта 22800 «Тайфун» спустили на воду на судостроительном заводе в поселке Отрадное под Петербургом, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Это первый корабль серии из 18 единиц, которые в ближайшие годы получит российский ВМФ. Причем строительство будет идти сразу на нескольких заводах страны: под Петербургом, в Феодосии и на Дальнем Востоке.

Заложенный два года назад «Тайфун» не имеет ни одного технического узла иностранного производства. Российские корабелы нашли эффективную замену в том числе и энергетическим установкам, которые раньше поставляла Украина. Отечественные двигатели оказались даже быстрее и экономичнее. Максимальная скорость «Тайфуна» — 30 узлов в час. А запас хода такой, что корабль дойдет из Петербурга до Гамбурга и вернется еще с остатками топлива.

Что касается вооружения, то корабли этого проекта будут оснащены ставшими знаменитыми «Калибрами». Не случайно присутствовавший на церемонии замглавкома ВМФ вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что «это флот очень нуждается в этих эффективных боевых единицах.

«Корабли, хоть и небольшие по размерам, обладают большим боевым потенциалом. Этот малый ракетный корабль хоть и предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне, будет связующим звеном и для дальних морских группировок!» — сказал Бурсук.

Планируется, что «Тайфун» официально войдет в состав ВМФ России в следующем году — после ходовых испытаний и наладок оборудования.