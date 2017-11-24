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Экспозиции Михайловского замка можно будет посетить бесплатно 25 и 26 ноября
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    Экспозиции Михайловского замка можно будет посетить бесплатно 25 и 26 ноября

    12:58  24 Ноября 2017
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    Экспозиции Михайловского замка можно будет посетить бесплатно 25 и 26 ноября

    Санкт-Петербург, 24 ноября. В рамках Международного дня благотворительности «Щедрый вторник» вход на экспозиции в Михайловском замке будет совершенно свободным — бесплатным и не требующим никакой дополнительной регистрации.   

    25 и 26 ноября Благотворительный фонд «Система» подарит жителям и гостям Петербурга бесплатный вход в Михайловский замок на выставку «Москва времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта» и другие экспозиции.   

    Экспозиции Михайловского замка можно будет посетить бесплатно 25 и 26 ноября
    Посетители выставки узнают, как выглядели улицы и дома на рубеже XVIII и XIX столетий, во что одевались горожане, чем украшали быт. Кураторы Государственного Русского музея тщательно подобрали для экспозиции более 50 полотен, а также множество экспонатов, которые позволят полностью погрузиться в атмосферу того времени.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #благотворительность #музеи
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