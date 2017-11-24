Экспозиции Михайловского замка можно будет посетить бесплатно 25 и 26 ноября

Санкт-Петербург, 24 ноября. В рамках Международного дня благотворительности «Щедрый вторник» вход на экспозиции в Михайловском замке будет совершенно свободным — бесплатным и не требующим никакой дополнительной регистрации.

25 и 26 ноября Благотворительный фонд «Система» подарит жителям и гостям Петербурга бесплатный вход в Михайловский замок на выставку «Москва времен Екатерины II и Павла I в картинах Жерара Делабарта» и другие экспозиции.



Посетители выставки узнают, как выглядели улицы и дома на рубеже XVIII и XIX столетий, во что одевались горожане, чем украшали быт. Кураторы Государственного Русского музея тщательно подобрали для экспозиции более 50 полотен, а также множество экспонатов, которые позволят полностью погрузиться в атмосферу того времени.