Появилось видео задержания главы женской террористической ячейки в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 ноября. Сотрудники ФСБ задержали руководителя региональной женской террористической ячейки в Петербурге. Пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти опубликовала видео задержания.

«В результате реализации комплекса оперативно-следственных действий на территории Санкт-Петербурга задержана гражданка России руководитель региональной женской ячейки международной террористической организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами», — сообщила представитель регионального управления ФСБ Наталия Воскресенская.

В отношении главы ячейки возбудили уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участии в ней по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Решается вопрос об аресте женщины.

Напомним, организация «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» запрещена в РФ с 2014 года по решению Верховного суда.