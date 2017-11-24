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Появилось видео задержания главы женской террористической ячейки в Петербурге
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    Появилось видео задержания главы женской террористической ячейки в Петербурге

    13:44  24 Ноября 2017
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    Появилось видео задержания главы женской террористической ячейки в Петербурге

    Санкт-Петербург, 24 ноября. Сотрудники ФСБ задержали руководителя региональной женской террористической ячейки в Петербурге. Пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти опубликовала видео задержания.

    «В результате реализации комплекса оперативно-следственных действий на территории Санкт-Петербурга задержана гражданка России руководитель региональной женской ячейки международной террористической организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами», — сообщила представитель регионального управления ФСБ Наталия Воскресенская.

    В отношении главы ячейки возбудили уголовное дело об организации деятельности террористической организации и участии в ней по ч. 1 ст. 205 УК РФ. Решается вопрос об аресте женщины.

    Напомним, организация «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» запрещена в РФ с 2014 года по решению Верховного суда.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #петербург #фсб #задержание #хизбут-тахрир аль-ислами
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