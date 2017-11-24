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Массовое ДТП парализовало движение на КАД в Петербурге
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    Массовое ДТП парализовало движение на КАД в Петербурге

    10:41  24 Ноября 2017
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    Массовое ДТП парализовало движение на КАД в Петербурге

    Санкт-Петербург, 24 ноября. Массовое ДТП произошло на внутренней стороне КАД у развязки с Колтушским шоссе в Петербурге.

    По словам очевидцев, на одном отрезке трассы произошло сразу три аварии, в общей сложности столкнулись 10 автомобилей. Предполагается, что причиной ДТП стали сложные дорожные условия, в частности, гололедица, о которой в четверг предупреждало региональное МЧС, пишет «ПолитЭксперт».

    В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют обстоятельства произошедшего. О пострадавших пока не сообщается.

    Напомним, в конце прошлой недели массовое ДТП произошло на трассе М-5 в Челябинской области, где столкнулись три грузовых фуры и два легковых автомобиля. В результате аварии, как писало URA.RU, два человека погибли, один был ранен. При этом сотрудники ГИБДД исключили «дорожную составляющую» как возможную причину ДТП.

    Автор: Алексей Громов
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    #дтп #авария #кад
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