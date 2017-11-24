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Педофил из Ленобласти задержан за домогательства по Интернету до 10-летней девочки
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    Педофил из Ленобласти задержан за домогательства по Интернету до 10-летней девочки

    9:57  24 Ноября 2017
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    Педофил из Ленобласти задержан за домогательства по Интернету до 10-летней девочки

    Санкт-Петербург, 24 ноября. 53-летний житель города Коммунар задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летнего ребенка.

    Как рассказали в СУ СК по Ленинградской области, с августа текущего года ранее судимый мужчина переписывался с несовершеннолетней, обсуждая интимные темы и требуя соответствующие фото.

    Мужчина знал о возрасте девочки, но все равно угрожал и шантажировал ребенка, чтобы она совершила с ним действия сексуального характера.

    Подозреваемый задержан, уголовное дело против него возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

    Автор: Юлия Кошкина
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