Педофил из Ленобласти задержан за домогательства по Интернету до 10-летней девочки

Санкт-Петербург, 24 ноября. 53-летний житель города Коммунар задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летнего ребенка.

Как рассказали в СУ СК по Ленинградской области, с августа текущего года ранее судимый мужчина переписывался с несовершеннолетней, обсуждая интимные темы и требуя соответствующие фото.

Мужчина знал о возрасте девочки, но все равно угрожал и шантажировал ребенка, чтобы она совершила с ним действия сексуального характера.

Подозреваемый задержан, уголовное дело против него возбуждено по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».