Петербургские студенты создали работающий от солнца автомобиль

Санкт-Петербург, 24 ноября. Петербургские студенты собрали уникальный автомобиль, который работает на солнечных батареях.

Автомобиль был разработан в домашних условиях. Петербургские студенты признались, что работали над созданием космического корабля. Это объясняет необычный дизайн транспортного средства.

Придуманный ими автомобиль работает от солнечных батарей. Солнечные панели практически полностью покрывают его поверхность.

По словам разработчиков, с помощью электрической тяги автомобиль способен набирать скорость до 150 километров в час. Транспорт рассчитан на одного человека, который будет находиться в монококе из композитных материалов.