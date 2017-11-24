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Петербургские студенты создали работающий от солнца автомобиль
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    Петербургские студенты создали работающий от солнца автомобиль

    9:17  24 Ноября 2017
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    Петербургские студенты создали работающий от солнца автомобиль

    Санкт-Петербург, 24 ноября. Петербургские студенты собрали уникальный автомобиль, который работает на солнечных батареях.

    Автомобиль был разработан в домашних условиях. Петербургские студенты признались, что работали над созданием космического корабля. Это объясняет необычный дизайн транспортного средства.

    Придуманный ими автомобиль работает от солнечных батарей. Солнечные панели практически полностью покрывают его поверхность.

    Петербургские студенты создали работающий от солнца автомобиль

    По словам разработчиков, с помощью электрической тяги автомобиль способен набирать скорость до 150 километров в час. Транспорт рассчитан на одного человека, который будет находиться в монококе из композитных материалов.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #солнечные батареи #студенты #автомобиль #солнце
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