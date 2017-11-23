МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра в ночь на пятницу

Санкт-Петербург, 23 ноября. В ближайшие часы в Северной столице ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на пятницу, 24 ноября, начиная с 01.00 до 04.00 мск ожидается усиление юго-восточного, южного ветра до 12-16 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют петербуржцам закрывать окна, на парковать сегодня ночью машину рядом с деревьями и обходить на улице рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.