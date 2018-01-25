Выборы-2018: на избирательных участках в Севастополе установят почти 300 видеокамер

Севастополь, 25 января. Выборы президента РФ в марте 2018 года пройдут в Севастополе под наблюдением 286 видеокамер.

Как уточнили в правительстве города, всего будут организованы 182 участковые избирательные комиссии, видеонаблюдение будет функционировать в 143 из них: по 2 камеры на каждом участке.

При этом в пресс-службе подчеркивают, что все избирательные комиссии будут обеспечены необходимым для работы оборудованием.

Работы по оснащению техникой и компьютерами всех избирательных участков завершатся к 20 февраля, а камеры будут установлены в каждом из пунктов до 16 марта.

Напомним, действующий глава государства Владимир Путин является кандидатом на выборах президента РФ в 2018 году. Выдвижение его кандидатуры поддержали своими голосами более 1,6 млн человек. В предвыборном штабе Путина это назвали «воистину всенародной поддержкой».

Владимир Путин. Биография.