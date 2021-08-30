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Саратовские коммунальщики спасли тягач от столкновения с поездом, появилось видео

  /   Обновлено: 30 августа 2021 11:40
Происшествия
Саратовские коммунальщики спасли тягач от столкновения с поездом, появилось видео
Prt Scr youtube.com  / 

Саратов, 30 августа. Сотрудники «Концессии водоснабжения» с помощью экскаватора вытолкали с рельсов застрявший там тягач. Если бы коммунальщики действовали менее оперативно, могла бы произойти трагедия: через несколько минут там должны были пройти два поезда. 


Тягач перевозил строительную технику, но не сумел преодолеть высокие рельсы. Экскаватор сумел подтолкнуть его с помощью ковша. 

«Все действовали очень быстро. Мне кажется, водителю экскаватора можно дать какую-нибудь награду. Если бы поезд врезался в тяжелый тягач, пострадавшие могли быть с обеих сторон», — рассказал корреспонденту ФАН свидетель событий Олег Никаноров.

Ранее стало известно, что центральную улицу Саратова перекроют до середины сентября. Коммунальщики будут менять тепловые конструкции.

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