Саратовские коммунальщики спасли тягач от столкновения с поездом, появилось видео

Саратов, 30 августа. Сотрудники «Концессии водоснабжения» с помощью экскаватора вытолкали с рельсов застрявший там тягач. Если бы коммунальщики действовали менее оперативно, могла бы произойти трагедия: через несколько минут там должны были пройти два поезда.





Тягач перевозил строительную технику, но не сумел преодолеть высокие рельсы. Экскаватор сумел подтолкнуть его с помощью ковша.

«Все действовали очень быстро. Мне кажется, водителю экскаватора можно дать какую-нибудь награду. Если бы поезд врезался в тяжелый тягач, пострадавшие могли быть с обеих сторон», — рассказал корреспонденту ФАН свидетель событий Олег Никаноров.

Ранее стало известно, что центральную улицу Саратова перекроют до середины сентября. Коммунальщики будут менять тепловые конструкции.