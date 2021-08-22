Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 августа 19:15
19:14
Спорт
Илья Ковальчук ответил на вопрос о завершении спортивной карьеры
19:13
Армия
Новейший российский вертолет Ми171Ш Storm своим ходом прибыл на форум «Армия-2021»
19:11
Весь мир
Американские военные похитили несколько граждан Сирии в Дейр эз-Зоре
19:11
Политика
Блинкен заявил, что бежавший из Афганистана президент обещал бороться с талибами
19:11
Политика
Захарова с иронией отметила отсутствие флага ЕС на встрече Меркель и Зеленского
19:10
Экономика
Нефтяные компании меняют рынок, переходя на возобновляемую энергию
19:10
Весь мир
Лидер ЦАР привлек внимание жителей республики к экологическим проблемам страны
19:08
Происшествия
Число погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону увеличилось до шести
19:06
Общество
Японский врач назвал гриль самым опасным способом приготовления пищи
19:05
Армия
Российские военные получат беспилотники, способные защищаться от вражеских дронов
Все новости

Саратовским спасателям пришлось снимать 9-летнего мальчика с крыши
Происшествия
Саратовским спасателям пришлось снимать 9-летнего мальчика с крыши
vk.com  /  группа ГУ МЧС России по Мурманской области

Саратов, 22 августа. Спасателям пришлось снимать мальчика с крыши гаража в Октябрьском районе. 9-летний ребенок забрался на большую высоту, но не сумел вернуться обратно.

Сотрудники МЧС сняли ребенка при помощи альпинистского снаряжения. Медицинская помощь ему не потребовалась. 

«Такое бывает, хорошо, что ребенок отказался от попытки слезть самостоятельно. Нередко бывает иначе, особенно с подростками, которым гордость не позволяет обратиться к прохожим или спасателям. Лучше всегда обращаться к профессионалам, в этом нет ничего зазорного», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник МЧС Виталий Т.

Ранее саратовский депутат вступился за учителей, которых заставили 8 часов сидеть на жаре. Бюджетники помогали отмечать День города. 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Саратовским спасателям пришлось снимать 9-летнего мальчика с крыши
саратов спасатели мальчик
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru