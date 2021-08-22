Саратовским спасателям пришлось снимать 9-летнего мальчика с крыши

Саратов, 22 августа. Спасателям пришлось снимать мальчика с крыши гаража в Октябрьском районе. 9-летний ребенок забрался на большую высоту, но не сумел вернуться обратно.



Сотрудники МЧС сняли ребенка при помощи альпинистского снаряжения. Медицинская помощь ему не потребовалась.

«Такое бывает, хорошо, что ребенок отказался от попытки слезть самостоятельно. Нередко бывает иначе, особенно с подростками, которым гордость не позволяет обратиться к прохожим или спасателям. Лучше всегда обращаться к профессионалам, в этом нет ничего зазорного», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник МЧС Виталий Т.

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