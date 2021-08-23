Крысы и неприятный запах: Саратов заполнен «благоухающими» мусорками

В последние годы Саратов начал меняться в лучшую сторону. В рейтинге благоустроенности за 2020 год волжский город занял 22-е место в своей категории, в Приволжском федеральном округе уступив только Чебоксарам и Тольятти. Однако «больных мест» в Саратове еще достаточно, и одно из них — мусорки. Некоторые улицы города откровенно завалены мусором, который, под воздействием жаркой погоды, быстро становится рассадником разнообразных инфекций. Местные жители пишут жалобы в разнообразные инстанции: где-то проблему удается решить быстро, но в других местах груды мусора валяются годами.

«У нас убрали сразу несколько мусорных баков, заявив, что их расположение нарушало санитарные нормы. Но новых не поставили! Люди продолжают нести свой мусор на площадки, хотя там уже нет никаких баков. А куда еще нести, если ничего нового не установили? Благоухание распространяется на десятки, если не на сотни метров. Естественно, крысы плодятся с огромной скоростью, постоянно появляются стаи бродячих собак — «отличное» соседство для наших детей. Все местные чиновники в ответ на наши просьбы присылают формальные отписки», — рассказал корреспонденту ФАН житель Пензенской улицы Олег Л.

Главным образом, мусорная проблема касается Заводского района, но и в других местах не все гладко. Некоторые баки коммунальные службы не вывозят месяцами, из-за чего вокруг них образуется стихийная свалка. Если такой участок не успеют убрать до зимы, его занесет снегом и льдом, после чего уборка станет еще более проблематичной.

«У нас сейчас весь город ремонтируют, в некоторых местах проезжать неудобно. Видимо, поэтому коммунальщики и не стараются забирать мусор из наших баков. Последний раз к нам заезжали примерно месяц назад, вокруг баков уже в десять раз больше мусора, чем внутри. На звонки всегда один ответ, мол, скоро приедем. Но мы продолжаем зарастать мусором, страшно, как бы какая инфекция не появилась», — пожаловалась жительница поселка Юбилейный Ирина Еремеева.

Почему в Саратове не решается проблема с мусором? Казалось бы, решение очевидное: установить недостающие баки в нужных местах и наладить стабильный вывоз отходов. Но не все так просто. Сотрудник саратовской администрации, пожелавший остаться анонимным, рассказал подробности ситуации.

«Это не мой профильный вопрос, но понятно, что здесь намешано множество разных факторов. Это и недостаточно качественная работа регионального оператора, и халатность отдельных чиновников на местах, что накладывается на достаточно низкое финансирование. Все достаточно грустно и с переработкой мусора: Саратовская область находится в числе отстающих регионов. В оправдание скажу, что на все буквально «не хватает рук». В регионе накопилось много проблем, которые решаются поочередно», — отметил чиновник.

Будем надеяться, что в ближайшее время у саратовских руководителей «дойдут руки» до мусорной проблемы. Если мы говорим о том, что Саратов должен стать туристическим центром, от свалок на улицах нужно избавляться в первую очередь.



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