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На асфальтобетонном заводе произошел загадочный «хлопок», есть пострадавший
Происшествия
На асфальтобетонном заводе произошел загадочный «хлопок», есть пострадавший
pixabay.com  / 

Саратов, 22 августа. На асфальтобетонном заводе в Лысогорском районе произошел загадочный «хлопок оборудования». В результате ЧП пострадал 25-летний рабочий, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По информации корреспондента ФАН, на предприятии мог произойти взрыв оборудования. На месте событий уже работают сотрудники Следственного комитета. 

Ранее пожарные эвакуировали 100 человек из горящего дома в Саратовской области. Одна женщина пострадала от отравления угарным газом

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