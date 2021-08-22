На асфальтобетонном заводе произошел загадочный «хлопок», есть пострадавший

Саратов, 22 августа. На асфальтобетонном заводе в Лысогорском районе произошел загадочный «хлопок оборудования». В результате ЧП пострадал 25-летний рабочий, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.



По информации корреспондента ФАН, на предприятии мог произойти взрыв оборудования. На месте событий уже работают сотрудники Следственного комитета.



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