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Суд вынес приговор мстительной девушке-подростку, устроившей избиение и грабеж
Происшествия
Суд вынес приговор мстительной девушке-подростку, устроившей избиение и грабеж
pixabay.com  /  Marco Wolff

Саратов, 22 августа. Суд вынес приговор 17-летней местной жительнице, обвиняемой в грабеже. Девушка была признана виновной, ей назначено наказание в виде года лишения свободы условно. 

Как выяснили следователи, поссорившись с 28-летним приятелем, обвиняемая попросила двух братьев отомстить ему за обиду. Тройка подкараулила мужчину и жестоко избила на улице. После этого подельники зашли в квартиру потерпевшего, забрав оттуда 12 тысяч рублей и несколько ценных вещей. 

«Наказание выглядит излишне мягким, но это издержки закона. Если бы обвиняемая была совершеннолетней на момент преступления, ее ожидал бы совсем другой срок. Будем надеяться, что даже условное наказание возымеет действие», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Валерий Трофимов.

Жители Саратова представлялись сотрудниками ФСБ и вымогали миллионы рублей. Их признали виновными в мошенничестве. 

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