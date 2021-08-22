Важная встреча с Путиным: президент одобрил «мега-проект» в Саратовской области

В ночь на субботу в Москве произошла встреча, имеющая важнейшее значение для Саратовской области. Президент России Владимир Путин обсудил со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным вопросы развития волжского региона. Главной темой разговора стало строительство так называемого Южного обхода вокруг Саратова. Лидер страны одобрил проект и внес его в адресную программу 2022 года. Протяженность южного обхода должна составить 44,5 км дорог, из которых новый мостовой переход через Волгу составит 11,1 км. Данный проект станет продолжением объездной дороги со стороны Волгограда и поможет замкнуть транспортное кольцо вокруг Саратова и Энгельса.

«Для региона это мега-проект. Пожалуй, самый большой за многие годы. Это решение очень важно для развития всей Саратовской области, оно позволит более динамично развиваться нашей агломерации, одной из самых крупных в России, где проживает более 1 млн 200 тысяч человек. Хочется сказать Владимиру Владимировичу человеческое спасибо за решение вопросов для жителей нашей Саратовской области. Кстати, думаю, будет интересно, какой рабочий график у нашего главы государства. Разговор завершился в 12 часов ночи, но у Владимира Путина была полная приемная, в графике у него еще были другие встречи, рабочий день продолжался, уходя за полночь», — рассказал Володин.

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Транспортные развязки — один из самых больных вопросов для региона. Расположение Саратовской области является достаточно удобным для перевозки грузов по России и за границу, но количество и качество дорог сильно хромает. Практически во всех рейтингах саратовские автомагистрали находятся в числе аутсайдеров, хотя стоит отметить, что ситуация постепенно исправляется. После завершения строительства Южного обхода положение должно резко измениться в лучшую сторону. Новая трасса также может облегчить жизнь автолюбителям Саратова: многотонных грузовиков на улицах города станет меньше.

«Наш город — это центр и ядро данной системы. Реализация такого масштабного проекта позволит Саратову стать более экономически привлекательным, наверняка будут построены новые логистические центры, улицы нашего города будут разгружены от многотонных грузовиков и фур. Муниципалитет окажет всю необходимую поддержку на этапе проведения мероприятий», — заявил мэр Саратова Михаил Исаев.

Южный обход станет не только транспортной артерией: возведение столь крупного инфраструктурного объекта даст дополнительные рабочие места. Саратовскую область впору называть новой «столицей дорожников»: масштабные проекты заставляют привлекать сотни новых работников. Чего стоит только строительство транспортной магистрали «Меридиан», 630 километров которой пройдут именно по волжской земле: супер-стройка потребует огромного количества рабочих рук. Будем надеяться, что южный обход Саратова, «Меридиан» и другие проекты через несколько выдвинут регион в лидеры Приволжского федерального округа. Перспективы для этого точно есть.