Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 августа 18:15
18:15
Общество
Светлана Хоркина: Судейство на Играх-2020 в Токио оставило неприятное послевкусие
18:11
Шоу-бизнес
Малькова рассказала о травле, которую устроил отец актрисы Анастасии Макеевой
18:10
Общество
Буланова поблагодарила Памфилову за ответ на обращение в ЦИК России
18:04
Общество
«Это будет большая победа»: актер Рост оценил шансы Булановой пройти в ЗакС Петербурга
18:01
Общество
Важность пиара городских проектов оценил общественник Малков
18:01
Армия
Российские кинологи прибыли в Алжир на международный этап конкурса «Верный друг»
18:00
ФАН-ТВ
Настоящий сад появился на крыше дома в Санкт-Петербурге
18:00
Латинская Америка
Призрак Венесуэлы: в Колумбии нашли авторов теракта в казарме и покушения на президента
18:00
Подкасты
«ФАН повсюду»: кто такой Педро Кастильо
18:00
Общество
Настоящая петербурженка: Лазарева оценила заботу Булановой о пенсионерах Северной столицы
Все новости

Саратовский министр здравоохранения пообещал лично звонить отказавшимся от вакцинации
Общество
Саратовский министр здравоохранения пообещал лично звонить отказавшимся от вакцинации
Prt Scr instagram.com  /  Олег Костин

Саратов, 9 августа. Министр регионального здравоохранения Олег Костин потребовал увеличить темпы вакцинации населения от коронавируса. Чиновник пообещал лично обзванивать жителей и узнавать, предлагалось ли им поставить прививку.

Если человек расскажет о своем отказе от вакцинации, Костин будет объяснять ему последствия и риски подобного решения. Особенное внимание функционер потребовал уделить людям пенсионного возраста. 

«Конечно, это несколько эпатажное решение, но министр просто очень переживает за наше население. В регионе непростое положение с коронавирусом, нужно как можно быстрее его исправлять. А единственный выход — массовая вакцинация», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник Минздрава, пожелавший остаться анонимным. 

После ДТП с 12 пострадавшими под Саратовом возбудили уголовное дело. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Саратовский министр здравоохранения пообещал лично звонить отказавшимся от вакцинации
саратовская область коронавирус вакцинация от covid-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru