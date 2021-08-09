Саратовский министр здравоохранения пообещал лично звонить отказавшимся от вакцинации

Саратов, 9 августа. Министр регионального здравоохранения Олег Костин потребовал увеличить темпы вакцинации населения от коронавируса. Чиновник пообещал лично обзванивать жителей и узнавать, предлагалось ли им поставить прививку.



Если человек расскажет о своем отказе от вакцинации, Костин будет объяснять ему последствия и риски подобного решения. Особенное внимание функционер потребовал уделить людям пенсионного возраста.

«Конечно, это несколько эпатажное решение, но министр просто очень переживает за наше население. В регионе непростое положение с коронавирусом, нужно как можно быстрее его исправлять. А единственный выход — массовая вакцинация», — рассказал корреспонденту ФАН сотрудник Минздрава, пожелавший остаться анонимным.

После ДТП с 12 пострадавшими под Саратовом возбудили уголовное дело. Два человека находятся в тяжелом состоянии.