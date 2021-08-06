Жителю Энгельса дали пожизненный срок за зверское убийство 6-летнего ребенка

Энгельс, 6 августа. Суд вынес приговор 48-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве шестилетнего ребенка. Мужчина был признан виновным, его приговорили к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Обвиняемый нанес сыну своего приятеля несколько ударов ножом.



Как выяснило следствие, убийца находился под воздействием алкогольных и наркотических веществ. Во время следствия он полностью признал свою вину.

«Решение суда было абсолютно ожидаемым. Такое жестокое и резонансное преступление не могло закончиться иначе. Признания, тем более сделанные уже под следствием, ничего не меняют. К сожалению, у нас в стране нет смертной казни», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Валерий Трофимов.

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