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Полиция Саратова задержала еще двух подозреваемых в похищении жителя Адыгеи
Происшествия
Полиция Саратова задержала еще двух подозреваемых в похищении жителя Адыгеи
Следственный комитет РФ по Саратовской области  / 

Саратов, 5 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали еще двух подозреваемых в похищении человека. Молодым людям уже предъявлено обвинение, они не признают вину. 

26-летнего мужчину из Адыгеи похитили из-за долгов его подруги. Его незаконно удерживали на квартире и обещали убить, если девушка не вернет похитителям необходимую сумму денег. 28 июня полиция установила место нахождения потерпевшего и освободила его. 

«Ситуация достаточно серьезная, подозреваемым грозят серьезные сроки. Похищения людей сейчас, к счастью, стали достаточно редкими. Не думаю, что задержанным сумеет помочь даже лучший адвокат», — рассказал корреспонденту ФАН юридический консультант Валерий Трофимов. 

Ранее труп пенсионера обнаружили в камышах в Саратовской области. Рядом с трупом находилась перевернутая лодка.

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саратов полиция похищение человека
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