Выстрелившего в себя ребенка долго везли до Саратова из-за лопнувших колес «скорой»

Балаково, 4 июля. Случайно выстрелившего в себя трехлетнего ребенка не сразу сумели привезти в Саратов из-за технических проблем. У машины «скорой помощи», которая должна была доставить мальчика в больницу, во время движения лопнули сразу три колеса.



Достаточно быстро удалось вызвать другую медицинскую машину, сократив потерю времени до минимума. Отметим, что глава Балаковского района Сергей Грачев сразу после происшествия заявил, что для мальчика «важна каждая минута». По предварительной информации, первый реанимобиль угодил в одну из ям на трассе. По итогам 2020 года Саратовская область вошла в тройку российских регионов с самыми некачественными дорогами.



Пострадавший мальчик нашел пистолет на полке в коридоре, где его оставила мать. Оружие было заряжено сигнальными патронами.