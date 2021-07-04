На новой набережной Саратова открыли «Пляж покорителей Волги»

Саратов, 4 июля. На новой набережной состоялось открытие «Пляжа покорителей Волги». Новая рекреационная зона будет работать с шести утра до десяти часов вечера каждый день, комфортная вместимость составляет примерно 500 человек.



К услугам посетителей пляжа предоставлены почти 250 бесплатных лежаков, раздевалки, теневые навесы и питьевые фонтаны. В ближайшем будущем планируется построить кафе, комнату матери и ребенка, летний кинотеатр и детскую игровую зону.

«Замечательное место, нам с детьми очень понравилось. Пришли туда едва ли не первыми, специально встали пораньше. Раньше такое только в Турции видела, чтобы столько комфорта и вдобавок бесплатно. Надеюсь, будем все лето туда ходить, расположение очень удобное», — рассказала корреспонденту ФАН одна из первых посетительниц нового пляжа Алена Сироткина.

Ранее по мосту из Саратова в Энгельс отправился первый троллейбус. Заезд был совершен аппаратом маршрута №109.