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На новой набережной Саратова открыли «Пляж покорителей Волги»
Общество
На новой набережной Саратова открыли «Пляж покорителей Волги»
instagram.com  /  Роман Бусаргин

Саратов, 4 июля. На новой набережной состоялось открытие «Пляжа покорителей Волги». Новая рекреационная зона будет работать с шести утра до десяти часов вечера каждый день, комфортная вместимость составляет примерно 500 человек.

К услугам посетителей пляжа предоставлены почти 250 бесплатных лежаков, раздевалки, теневые навесы и питьевые фонтаны. В ближайшем будущем планируется построить кафе, комнату матери и ребенка, летний кинотеатр и детскую игровую зону.  

«Замечательное место, нам с детьми очень понравилось. Пришли туда едва ли не первыми, специально встали пораньше. Раньше такое только в Турции видела, чтобы столько комфорта и вдобавок бесплатно. Надеюсь, будем все лето туда ходить, расположение очень удобное», — рассказала корреспонденту ФАН одна из первых посетительниц нового пляжа Алена Сироткина.

Ранее по мосту из Саратова в Энгельс отправился первый троллейбус. Заезд был совершен аппаратом маршрута №109.

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