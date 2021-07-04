Стало известно, из-за чего трехлетний ребенок случайно выстрелил себе в голову

Балаково, 4 июля. Появились подробности случайного выстрела трехлетнего ребенка из травматического пистолета себе в голову. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, оружие, принадлежащее мужу, оставила в коридоре мама мальчика. Ребенок нашел пистолет и случайно нажал на курок во время игры.



Правоохранительные органы уже изучают ситуацию. Прокурорская проверка пообещала установить все обстоятельства инцидента и факт выполнения родителями, а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций.



Ранее произошедшую трагедию прокомментировал специалист по оружию Олег Терехин. Эксперт подчеркнул, что травматическое оружие подлежит хранению в сейфе.