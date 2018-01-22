Собака застрелила охотника из двустволки под Саратовом

Саратов, 22 января. В Саратовской области собака смертельно ранила охотника из ружья. Мужчина получил тяжелейшее огнестрельное ранение в живот, его госпитализировали, но усилия врачей оказались тщетны.

Как сообщают «Дни.ру», погибшему жителю села Дьяковка было 64 года. На охоту он отправился вместе с двумя своими собаками.

Приехав в поле на личной машине, мужчина выпустил питомцев из багажника, животные начали резвиться, в итоге лапа одного из псов случайно попала на спусковой крючок лежащего неподалеку охотничьего ружья ТОЗ-34.

В результате хозяин был ранен в живот, его экстренно доставили в больницу, где в течение часа он скончался.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.