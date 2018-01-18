Пожарные справились с огнем на месте прорыва нефтепровода под Саратовом

Саратов, 18 января. В Саратовской области произошел прорыв магистрального нефтепровода с последующим возгоранием.

Инцидент произошел в селе Красноармейское Энгельсского района Саратовской области. По данным ФАН, на магистральном нефтепроводе диаметром 1200 миллиметров произошла разгерметизация с последующим возгорание нефти. Огонь перекинулся на жилые дома. По предварительным данным, загорелись четыре дома. Сотрудникам МЧС удалось вовремя эвакуировать жильцов.

Площадь пожара на нефтепроводе составила тысячу квадратных метров. На месте происшествия работают более 60 сотрудников МЧС, также в ликвидации возгорания задействована инженерная техника. К настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение на нефтепроводе, а также потушить пожар в жилых домах. Пострадавших в результате происшествия нет.